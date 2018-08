Varastel hommikutundidel on kohusetunne ja süvenemisvõime tugev, päeva edenedes aga tekib järjest rohkem segavaid asjaolusid. Ära lase neil end kõigutada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Eelista kallimaga koos olemist aja veetmisele sõpradega. Ehkki sind võidakse kutsuda mingile huvitavale üritusele, ei mõju kallima juurest eemal olek täna teie suhtele hästi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Keegi su lähedastest võib pahaks panna, lausa solvuda selle pärast, kui sa nädalavahetusel päeva tööl veedad. Sinule pole olukord kerge lahendada, proovi rahulikult võtta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

See on hea päev reisi alustamiseks vaid juhul, kui ootad sellest umbes niisugust elamust, nagu pakub lõbustuspargis kihutamine Ameerika mägedel.

Neitsi

23. august – 22. september

Äriasjad on kiires muutumises, tehinguid ette võtta oleks riskantne. Pane rohkem rõhku kodustele asjaajamistele, tee midagi praktilist, kasvõi näiteks korista tube.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sinule segased suhted ei meeldi, püüdled alati harmoonia poole. Täna tundub, et teised ei taha sellest kuidagi aru saada ja üritavad sind mingisse jamasse kaasa tõmmata.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tuleb oma tervist korralikult hoida. Võõraste inimestega pole mõtet kontakte luua, küll aga tasub suhelda vanade heade sõpradega, kellele saab alati kindel olla.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kuigi sulle võib tunduda, et on sobiv päev millegi põneva tegemiseks, pole see sugugi hea mõte. Mõistlikum on ikkagi jääda läbiproovitud ja turvaliste tegevuste juurde.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap käib äge võimuvõistlus, milles ka sul enda kaitseks midagi ära teha tuleb. Agressiivne käitumine ei aita. Ela pinge välja mujal, näiteks spordirajal.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Aeg võib tuua ärevaid uudiseid. Ka võib nüüd ilmsiks tulla mingi hästi varjatud saladus. See aga tekitab paksu pahandust, millesse sa miskitpidi seotud oled.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Keegi sõpradest võib üritada sind kaasata kasu tuua tõotavasse äriskeemi. Ehk ei ole ta ka ise hästi kursis, millega on tegemist ja kellele see ettevõtmine tegelikult kasu toob.

Sünnipäevalapsele