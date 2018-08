Kannatus kipub kiiresti katkema. Eriti ajavad sind närvi olukorrad, mis on korduvad. Et mitte plahvatada ja suhteid rikkuda, loe ärritudes mõttes kümneni.

Suhteid armsamaga võib pingestada see, et tulevad päevavalgele mingid sinu või tema saladused. Võib-olla on tegemist süütu saladusega, ära üle reageeri.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tegemist on palju, plaanid võivad käigu pealt muutuda. On rahulikum, kui töötad üksinda. Keerukaks kisub, kui töökaaslased on ühtlasi sõbrad – te ei ole kõiges ühel nõul.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tahaksid kallimaga koos igapäevaelust põgeneda, näiteks kuhugi reisida. Tegelik elu sul vaevalt et seda võimaldab. Tööl tuleb valvel olla, sest olukorrad muutuvad kiiresti.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Saad õppetunni suheldes vanemate või lähisugulastega. Tegemist võib olla nii positiivse kui negatiivse kogemusega. Kindel on aga see, et juhtum on õpetlik.

Neitsi

23. august – 22. september

Ära kipu kuuldu põhjal järeldusi tegema või kellegi suhtes arvamust kujundama – kaugeltki kõik, mis sinuni jõuab, et pruugi olla tõsi. Kontrolli info paikapidavust.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui keegi su suhtlusringkonnast laenu palub, suhtu sellesse kriitiliselt. Kui nüüd raha välja annad, siis hiljem pead selle tagasi saamiga palju vaeva nägema.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töö lausa lendab su käes, kui sul on õigus otsustada ning võimalus tegevusele loominguliselt läheneda. Sa ei kannata käske ja piiranguid, mis pärsivad tegutsemislusti.

Ambur

22. november – 21. detsember

Aja parajaks tegemiseks sisustuspoest läbi astumine võib lõppeda sellega, et ostad kodu kaunistuseks hulga romantilist pudi-padi, mida sa tegelikult ju ei vaja.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Praktiline asjaajamine ei suju, kui sul aga on loominguline töö, naudid protsessi ja ka tulemused on suurepärased. Väga hästi edeneb kirjatöö, oskad tundeid sõnadesse panna.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Täna on su pea täis lennukaid mõtteid, mis võiksid tööalaselt kasuks tulla mitte ainult sulle, vaid kogu kollektiivile. Seda, kas su ideid ka hinnatakse, sõltub paljuski teistest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ära proovigi ennast praktiliste asjadega vaevata. Kui kuulud mõttekaaslaste ringi, kus tegeletakse loomingu või esoteerikaga, on üksteisemõistmine vaat et ideaalne.

Sünnipäevalapsele