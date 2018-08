„Kevadel ujutab vahel niimoodi üle, et põllud on vee all. See on nii ilus! Siin on imelised vaated, jõeluhad on hingematvad. Vahel ratsutan metsas ja kõigis neljas ilmakaares on täiesti puutumatu ja reostamata loodus. Minu jaoks on tähtis, et on puhas õhk, mida hingata, allikavesi, mida juua. Ja saan tegelda hobustega. See on nii tore. Ja et ümberringi on head inimesed,“ ütleb Läti piiri ääres hobuseid kasvatav õbluke Marelle, kes on juba aastaid maaelu nautinud.