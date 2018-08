Tegelikult on eestlaste slaavi muusika lembus ammu teada - selleta poleks ka Patuse Poole või teiste rahvabändide menu seletatav. Kummaline, kuid nii see on! Ning kolmapäeva õhtul - pakume, et veerand külastajatest - kõnelesid emakeelena küll eesti keelt.

"Kes see Vera Brežneva on? Kas Brežnevi tütar?" - isegi sellist piinlikku küsimust pidid ammused Vene tantsumuusika austajad ühes omavahelises vestluses pealt kuulduna kolmapäeva õhtul taluma. Totaalne võhiklikkus, mis tegelikult pole millegagi andestatav, ununes aga paljudel eestlastel, kes kogunesid lauluväljakule "Tanntsevalnaja volna" kontsertidele, peagi. Ja eesti keelt kuulis sel õhtul eestlaste peaväljakul tõesti ootamatult rohkesti.

Kuigi omaaegse menubändi Virus solist vehkles ja tegi laval, mida vähegi suutis, ei suutnud see publikut pöördesse ajada ning ekstaasi ilminguid tõi esile alles menuduo Ruki Vverh - lauluväljakul tekkis meeleolu, mida on kogenud vaid need, kes külastanud seal peetavaid Lasnamäe päevi või sügisest Maardu laata.

Üllatusena tõdeti, et dueti T.A.T.U. endine liige Julia Volkova oli kaotanud hääle. Võib-olla meenutas see kellelegi Bonnie Tyleri käredat tämbrit, kuid meditsiiniga rohkem kursis olijatele pigem külmetusest tingitud nähte, täpsemalt kähinat. Noor daam kinnitas laval seistes, et silmad jooksevad vett ning teda on vallanud külmavärinad. Oli kuulda, et keegi tahtis tema esinemist veidi kuulanuna piletiraha tagasi küsida.

Ent muidu jäädi üritusega rahule. Kes tahtis, kuulas kähinat, kes tahtis, sõitis karusselliga ja kes tahtis, pani lihtsalt pidu. Üllatusmomendi tekitasid aga paljudele näitsikud, kes tualettruumi külastamise eest 1euroseid pileteid (!) müüsid. Aga kes enne neid pole ratsa rikkaks tahtnud saada?