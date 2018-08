Taanlannast laulja Whigfieldi (48), kodanikunimega Sannie Charlotte Carlsoni veerandsada aastat kestnud lavakarjäär kinnitab, et kui oma esimese singliga üle ilma edetabeleid vallutad, on su muretu tulevik kindlustatud. Homme on end hitiga „Saturday Night“ Euroopa popi ajalukku kirjutanud staari taas kuulda ja näha Tallinnas festivalil „We Love The 90s“.