„Ma ei tunne, et vau, ma olen kuulus! Pigem tunnen kuulsust saavutusena, töö tasuna – ma olen teinud midagi, et seda saada. See ei tulnud paugust. Nägin väga palju vaeva,” ütleb tänavune „Eesti otsib superstaari” võitja Uudo Sepp, kes oli Õhtulehe veebisaate „Puuduta mind“ külaliseks koos parima sõbra Taavi Eigoga.