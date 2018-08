Juuli keskpaigas kadunud 20aastase tudengi Mollie Tibbettsi juhtum on jõudnud traagilise lõpuni. Tema arvatav tapja kirjeldas politseile, et ei mäleta Mollie ründamist, kõigest sellele eelnenud viha- ja paanikahoogu. Mollie Tibbetts läks kaduma 18. juulil oma tavapärast tervisejooksu tehes.(Loe Mollie kadumisest SIIT.) Ehkki esialgu oli põhjust arvata, et ta jõudis koju tervena, on politsei nüüdseks leidnud mehe, kes väidab, et märkas Mollie't jooksurajal ning järgnes talle. ABC News ja BBC kirjutavad, et 24aastane Cristhian Bahena Rivera elab Mollie'ga samas väikeses Iowa linnakeses. Kas nad üksteist ka tundsid, on veel väljaselgitamisel. Rivera sattus politsei huviorbiiti, kui märkasid ühel turvakaamera salvestisel Mollie't jooksmas ning vaid mõni hetk hiljem sõitis autoga samast kohast mööda Rivera.

Täpne motiiv on veel väljaselgitamisel, kuid Rivera ülestunnistuse kohaselt märkas ta autoga sõites tervisejooksul neiut, sõitis tema järel, peatas siis auto, astus välja ja jooksis Mollie'le järele. „Miski tõmbas teda ligi,“ kirjeldab otsinguid juhtinud eriagent Rick Rahn. Pole avaldatud, kas Mollie oli rünnaku hetkel juba teel koju. Rivera sörkis neiu kõrval, kuid too ei olnud jooksukaaslasest huvitatud ning ähvardas, et helistab politseisse.

Edasist Rivera enda sõnul ei mäleta. Ta mäletab, et sattus neiu ähvarduse peale paanikasse, sai vihaseks ja blokeeris oma mälust kõik järgneva. Järgmine asi, mida Rivera väidetavalt mäletab, oli see, et ta sõitis oma autos maisipõldude vahel. Ühel hetkel avastas ta, et tal on midagi auto pagasnikus. Seal lebas Mollie. Rivera sõnul oli tüdrukul peahaav. Ta peitis tüdruku sinnasamma lähedale ja kattis surnukeha maisilehtedega. Rivera on mehhiklane, kes politsei sõnul viibis USAs illegaalselt. Samas oli mees kohalikus suurfarmis legaalselt töötanud juba neli aastat. Farmi esindaja sõnul oli Rivera määrustekohaselt kirjas valitsuse e-süsteemis E-Verify ning töötajana ta mingeid probleeme või kahtlusi ei tekitanud. Politsei kinnitab, et vahistatu on koostööaldis ning oli ise see, kes nad Mollie surnukeha juurde juhatas. Kas Rivera vihastas Mollie ähvarduse peale, sest kartis oma immigratsioonistaatuse tõttu jamadesse sattumist, ei ole teada. Rivera kohtuprotsess algas kolmapäeval, 22. augustil. Cristhian Bahena Rivera teel kohtusaali (AP/Scanpix)