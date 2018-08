Värske superstaarihakatis Sissi Nylia Benita on lavasid vallutamas! tegus näitsik pajatab intervjuus, et igal nädalal väisab ta kaht kuni kolme kontsertpaika.

Möödunud nädalavahetusel võis teda leida Lounge Deja Vu lavalt, kus ta koos Luisa Lõhmuse ja Aap Jõestega Perfect Match peoõhtul üles astus.

"Eesti otsib superstaari" superfinaalist on möödunud vaid paar kuud, kuid saate osalejate jaoks on see kaasa toonud tõeliselt suured muutused. Fännid, esinemised ja magamata ööd. See aga staarihakatist ei hirmuta, selle asemel on noor neiu hetkel igast esinemist võtmas viimast.