Olen ajakirjaniku ameti tõttu liige kümnetes Facebooki gruppides, kus eri taustaga eestlased mõtisklevad väga isesuguste rõõmude, murede ja küsimuste üle. Tihtipeale ei suuda seltskond aga ühist keelt leida. Seetõttu tõuseb suur tüli ja tõenäoliselt sõimatakse kellegi nägu täis.

Üllataval kombel on eestlased suutelised draamat tegema ka kõige maalähedasemas ja pealtnäha sõbralikumas keskkonnas. Mäletan, kuidas mõni nädal tagasi postitas keegi kodu- ja aia-teemalisse kogukonda foto, kuidas ta puhastas mullaseid varbaid punaste sõstardega. Loomulikult kostitati teda seetõttu sõimuga. „Ära mängi toiduga!“ oli põhiline argument.

Kõigist neist kümnetest gruppidest on silmapaistvalt aga kõige sõbralikum esoteerikahuviliste kogenemiskoht „Šamaanid ja teadjad“. See on mõnevõrra üllatav, sest sealsed jutuajamised on tihtipeale väga jaburad ja tegelikkusest kaugel. Aga seejuures reageerivad kõik nii siiralt ja sõbralikult. Ja keegi ei jäta sind murega üksi, olgu selleks siis kummitus või tulnukas.