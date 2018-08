Muusik Stig Rästa avaldas augusti alguses enda blogis Karjane, et pere on vahepeal lisa saanud ja abikaasa Karina sünnitas teise lapse. Nüüd on maimukesele pandud ka põnev nimi. Tere tulemast maailma, Sadu! Pere esimene laps kannab nime Lumi.

Introducing Player No. 2 Sadu Rästa A post shared by Stig Rästa (@stigrasta) on Aug 22, 2018 at 7:58am PDT