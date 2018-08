Miks on nii, et kui erakonnad kuulutavad välja halastamatu võitluse korruptsiooniga, siis lõpetavad nad enamasti ise naerualustena? Erakondadel napib võimalusi, et konkurentide hämaraid tegusid päevavalgele tuua, kuid end teistest õilsama, ausama ja eetilisemana esitlenut on seda lihtsam rünnata, kui ilmneb, et päris eksimatu ikkagi ei olda.

Nüüd on järg Vabaerakonna käes, kes peab põhjendama, miks mittetulundusühingu Korruptsiooniradar igakuine rahastamine 5000 euroga, millest pool läks juhatuse liikme, samal ajal erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe kohustusi täitnud Ardo Ojasalu palgaks, ei ole korruptsioon.

Seaduse mõttes ei pruugigi olla, ent huvide konflikt ja sellest tulenevad ohud on ilmsed. Opositsioonierakonnana pole Vabaerakond andnud erakondade rahastamise järelevalve komisjonile erilist uurimistööd, ent kas oleks mõeldav, et Ojasalu leivaisa oleks Vabaerakonna asemel näiteks Keskerakond?