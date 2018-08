Iiri kirjaniku Oscar Wilde'i elu uurinud biograaf Matthew Sturgis usub, et on suutnud tuvastada naise, kellele Wilde saatis 1882. aastal USAs ja Kanadas loenguturneel olles kauni armastuskirja.

Wilde kirjutas: „Kui mõtlen Ameerikast, mõlgub mul meeles vaid keegi, kelle huuled on kui suveroosi purpursed õied, kelle silmad on kui kaks pruuni ahhaati, kes on võluv kui panter, südikas kui tiiger ja graatsiline kui lind. Kallis Hattie, ma mõistan nüüd, et olen sinusse jäägitult armunud, igavesest ajast igavesti...“

Sturgis, kel ilmumas Wilde'ist raamat „Oscar: A Life“, väidab The Guardianile, et arvatavasti peitus Hattie hüüdnime taga San Francisco raudteemagnaadi helge peaga, elavaloomuline ja kaunis 23aastane tütar Harriet Crocker.