Nagu paljud teisedki eestlased, käis ka näitleja Jan Uuspõld Narvas Tartu Uue Teatri suveetendust "Kremli ööbikud" vaatamas. Näitleja tunnistab aga, et tänavu on esimene kord, kui mees piirilinna külastab.

Näitleja postitas Narva külastused kaunid pildid Instagrami, mille all inimesed imestavad, et kuidas küll mees alles nüüd esimest korda Narva sattus.

Näitleja Saara Kadak, kes isegi "Kremli ööbikutes" rolli teeb, rõhutas "Aktuaalsele kaamerale", et tegu etenduse näol on tegu tähtsa projektiga just sel põhjusel, et rahvas ei satu väga tihti Narva.

Loodame, et Uuspõld leiab tulevikus veelgi aega, et kaunist Narvat külastada!