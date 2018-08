Vanameister Marko Reikop alustab sel sügisel juba kümnendat hooaega "Ringvaate" saatejuhina ning kolib lõpuks saade ultramoodsasse stuudiosse, kirjutab geenius.ee.

Reikopi sõnul oli senise stuudio valguslagi pärit aastast 1968 ja prožektorid soojenevad ülikuumaks. "Vana telemaja on nii amortiseerunud, et see tuleb maha lammutada!" on Reikop kindlalt veendumusel.

"Meil oli selline situatsioon, et kui istud ühe tooli peale, siis paistad telekast välja enam-vähem, kui istud teise tooli peale, siis ilgelt kole," näitlikustab Reikop seni olnud olukorda.

