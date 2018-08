Vabaerakonna liikmete e-postikastides ringleb avaldus, mis ootab rahutute vabaerakondlaste allkirja. Nimelt proovivad osad erakonna liikmed kokku kutsuda erakorralist üldkogu, kus on võimalik valida uut juhatust ja esimeest.

„Erakorralise üldkoosoleku korraldamiseks on vaja 64 allkirja,“ ütles Vabaerakonna juht Andres Herkel, kes tunnistas, et erakonnas tõesti kogutakse allkirja üldkoosoleku korraldamiseks. „Palju neid allakirjutajaid on, seda ma öelda ei oska. Oskan öelda seda, et see esimene kiri [milles Vabaerakonna piirkonnad kritiseerisid Herkeli juhtimist ja madalat toetusprotsenti], töötas niiviisi, et see kooskõlastati inimestega telefonitsi ja see, milline ultimaatumilaadne toon seal oli, see sai inimestele teatavaks alles pärast. Arvan, et sellest on inimesed mõnevõrra ehmunud.“

Herkeli sõnul on tal kavas rida kohtumisi, et erakonnas valitsevaid sisepingeid leevendada. Praegu kavandab Herkel erakonnas mõningaid muudatusi, millest teeb lähemalt juttu neljapäeval, kui toimub erakonna juhatus. „Kriitika sellises hästi toimivas organisatsioonis võiksid olla selline, et see tuleb ja sellega tegeletakse. Aga see on nüüd tulnud ja jõudnud väga kiiresti meediasse. Seetõttu ei ole ma valmis vastama, kas tegemist on laia kriitikaga või on tegemist hoopis selle kriitika võimendamisega, mis hakkab oma elu elama.“