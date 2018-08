„Kui laps on käinud lasteaias ja saanud oma nii-öelda vitsad kätte, paraneb tema tervis kooliminekuga oluliselt. Lasteaia ealistel ongi immuunsüsteem selline, et ta võib olla 10-12 korda aastas haige ja see on täiesti normaalne. Võib loota, et koolis on laps juba palju tugevam ega jää iga kuu viirushaigustesse,“ räägib perearst Triinu-Mari Ots.

Seetõttu toonitab Triinu-Mari Ots, et laste vati sees hoidmine ei kaitse neid tulevikus haiguste eest. Lisaks nõrgale immuunsüsteemile levivad lasteaias haigused ka seetõttu, et põnnid on pidevalt ninapidi koos, kooliajal pole aga käte kokkupuudet enam nii palju. Teisalt on lasteaias olemas kasvataja, kes pidevalt hädavajalikke hügieeninõudeid meenutab.

„Kui lasteaias tuletatakse iga kord enne sööki ja pärast tualetis käimist meelde, et on vaja käsi pesta, siis koolis ju sellist inimest ei ole. Seetõttu on enne kooli minemist lapsevanemate suur töö rääkida see kõik üle,“ leiab Ots.