Emma Lomani nime taha varjuv saksa näitlejanna on kaevanud kohtusse filmimogul Harvey Weinsteini, väites, et too vägistas ta Cannes'i festivalil.

Kohtupaberite andmeil ähvardas Weinstein näitlejanna karjääri hävitada, kui too peaks juhunust iitsatama. Kartes kättemaksu, aga ka seda, et teda ei usuta, püsis Loman aastaid vait. Teda innustas tõde jalule seadma alles mullu sügisel #MeToo liikumine, mille käigus kümned naised paljastasid, et Weinstein on neid seksuaalselt kuritarvitanud.