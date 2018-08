Eelmisel sügisel seksiskandaali sattunud Kevin Spacey uus film võib olla kõigi aegade haledaim läbikukkumine.

Huffington Posti andmeil tõi 59aastase "Kaardimaja" staari uudisteos "Billionaire Boys Club" avapäeval sisse vaid 126 dollarit ehk 110 eurot.

Hollywood Reporter nimetab vaid kümnes USA kinos ekraanile jõudnud linateost kõigi aegade haledaimaks läbikukkumiseks - rehkenduste järgi tõi film igas kinos keskmiselt sisse vaid kümmekond eurot, mis tähendab ainult kaht vaatajat.

15 miljonit dollarit maksma läinud filmi levitaja teatas juba juunis, et peaosatäitja skandaali tõttu - Spaceyt on seksuaalses ahistamises süüdistanud juba üle 30 mehe - näidatakse linateost vaid mõnes kinos.



Nii USAs kui ka Suurbritannias on võimud algatanud Spacey võimalike kuritegude asjus juurdlust. Ainuüksi Ühendkuningriigis uuritakse kuut juhtumit.