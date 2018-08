"Eriti äge oli 90ndatel see lavatagune elu, kõik see melu, mis seal oli. Oli nii-öelda kauboikapitalism," meenutas helilooja Sven Lõhmus "Ringvaates". Enda sõnul sai ta esimest korda suurt publikut ja publiku menu tunda 1995. aastal, kui Mr. Happymaniga käe valgeks sai. Möödunud aegu meenutab Lõhmus lustlikult. "On nostalgia, mõnus äratundmise rõõm. See on selline asi, mida mõnikord hea meenutada," leiab mees ainult häid sõnu.

Stuudios Hannes Hermakülaga tollaseid videosid vaadates tunnistavad mõlemad mehed, et natukene on piinlik ka. „See on piinlik, see oli piinlik. Võib-olla see ei olnud piinlik, aga see on piinlik praegu, aga aeg oli selline,” on Lõhmus lõbus, lisades oli isegi siis alles noor ja naiivne algaja.