Saksamaa endine välisminister Sigmar Gabriel hoiatas, et Türgiga ei tohi suhteid katkestada. Tema sõnul võib isoleeritud riik siis haarata aatomirelva järele, vahendab Spiegel Online.

USA kehtestas teatavasti hiljuti Türgi vastu sanktsioonid, et saavutada seal spionaažis süüdistava pastori Andrew Brunsoni vabastamist. Seejärel järgnes Türgi liiri odavnemise kiirenemine ning riik võitleb järjest suuremate majandusraskustega.

Saksamaa endise välisministri Sigmar Gabrieli arvates vajavad türklased selget signaali, et Saksamaa ja Euroopa ei lähe Donald Trumpi destabiliseeriva poliitikaga kaasa. USA teeb praegu midagi, mida üks NATO liikmesriik ei tohiks teise suhtes teha.

Samas asub USA Türgist kaugel ning seega mõjutavad viimase võimalikud probleemid eelkõige Euroopat. Näiteks võib sealt hakata taas Euroopasse põgenikke tulema. Samuti kasvab oht, et Türgi kaugeneb või koguni lahkub NATOst ning sealsed natsionalistlikud jõud haaravad varem või hiljem Iraani ja Põhja-Korea eeskujul tuumarelva järele. Tasub meenutada, et Türgi valitsuskriitiline ajakirjanik Abdullah Bozkurt väitis juba mullu augustis, et Türgi presidendil Recep Tayyip Erdoganil on salaplaan soetada aatomirelva.

Saksamaa ja Euroopa huvides on hoida Türgi lääneleeris ning Türgi kuulumist NATOsse tuleb pidada julgeolekugarantiiks, rõhutab Sigmar Gabriel.