Majandusminister Kadri Simson teatas eile sotsiaalmeedias, et käis Vastse-Kuustes Eesti lihatööstuses uurimas, kuidas loomadest vorst saab.

Just sama lihatööstuse nõukogu esimees on ministri elukaaslane Teet Soorm. Suurimaks lemmikuks nimetas Simson Eesti Lihatööstuses viiner. "Mulle on eriti maitsenud viinerid, mille maitsest saab aru, et mingit jama neis pole. Aga teistele vist maitseb ka, sest kaupluses on nad sageli otsas," kiidab Simson.