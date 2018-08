Nordica turunduse- ja sisekommunikatisiooni juht Moonika Oras kinnitas Õhtulehele, et 20.08 Tallinn-Viin lend hilines 1 tund ja 17 minutit hilise meeskonnaliikme vahetuse tõttu.

Saatsime lennuki täiendavasse hooldusesse ning tualett on tänaseks korras. Halva enesetunde üle kurtnud stjuardessiga on samuti kõik hästi, delikaatsete isikuandmete kaitsest lähtudes me täiendavaid kommentaare anda ei saa," ütles Oras.