Poliitik Taavi Rõivas ja Luisa Rõivas, kes tähistasid 19. augustil esimest pulma-aastapäeva, olid ka Kadrioru roosiaias presidendi vastuvõtu külaliste seas koos pooleteistaastase poja Hermanniga.

Luisa avaldas Delfile antud intervjuus, pisipoja esimene sõna oli "issi". "Seda me harjutasime kõvasti," lausus ta.

Kui tihti räägitakse sellest, et abielu on rohkem naiste jaoks oluline, siis Taavi leiab, et see on kogu perekonna jaoks tähtis.

Pulma-aastapäeva tähistasid Rõivased minipuhkusega Eesti saarel.

