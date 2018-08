Toataime veevajadus sõltub taime suurusest, liigist, keskkonnast, potist, mullast ja aastaajast.

Taime tuleks kasta vastavalt vajadusele, aga mitte kunagi rutiinselt! Lihtsaim viis teada saada, kas taim vajab kastmist, on panna sõrm mulda või katsuda poti raskust. Kes aga seda meetodit ei usalda, saab kasutada kastmisvajaduse määramiseks müügilolevaid niiskusemõõtjaid.

Pigem kasta toataime vähe kui liiga palju!

Kindlasti tuleb 5 minutit pärast kastmist poti alusele valgunud vesi ära valada, sest tundlike taimede (näiteks orhideede) juurtele võib üleliigne vesi tekitada pöördumatuid kahjustusi.

Milline vesi on sobivaim?

Kastmiseks sobiv vesi peaks olema toatemperatuuril.

Kraanivesi on enamiku taimede jaoks ohutu. Kui aga vesi on kõrge lubjasisaldusega, tuleb seda enne kastmist keeta ja jahutada. Eriti vajalik on see lubja suhtes tundlike taimede puhul. Kastmiseks sobib hästi ka vihmavesi. Kasutada ei tohi läbi veepehmendaja filtreeritud vett, sest filtris olevad kemikaalid võivad taimi tõsiselt kahjustada.

Millal ja milliseid taimi kasta vähe?

– Talvisel puhkeperioodil.

– Paksude lihakate juurtega taimi.

– Paksude nahkjate lehtedega taimi.

– Plastik- või glasuurpottides taimi.

– Lihaktaimi (näiteks kaktusi).

Vajavad rohkem kastmist ehk siis kasta seni, kuni vesi hakkab potipõhjas asuvatest aukudest välja tulema.

– Aktiivselt kasvavad taimed.

– Taimed, millel on..

Loe edasi Bauhofi Aiaparadiisi blogist SIIT!