Kui sel aastal on lisaks rusikatele-jalgadele koduvägivallatsetud küll nugade, puuhalgude, küünlajalgade ja külmutatud tuurakaladega, siis augusti algul mõisteti Eesti kohtutes süüdi kaks härrasmeest, kes ründasid oma lähedast lihtlabase taburetiga.

37aastane Andrei saabus 2. augusti varastel tundidel endise elukaaslase juurde, kellele virutas seejärel taburetiga mitu korda vastu pead. Kannatanu pool nägu oli seepeale paistes ja kuklal laiutas lahtine haav. Päev hiljem oli Andrei juba kohtu all ja mõisteti kiirkorras süüdi.

Kõigest päev varem oli Tallinnas kuulnud kohtuotsust 41aastane Ruslan. Ka tema haaras raevuhoos tabureti, kuid valis ohvriks ema. Ruslan oli Andreist kergema käega, kuna lõi ema korra ja ohver pääses väiksema haavaga.

Ka kohus hindas Andrei taburetihoope karmimalt - vanglakaristuseks oleks olnud aasta trellide taga, aga selle asendas kohus võimalusega Andreil näidata ihurammu 419 tunni jooksul ühiskasulikku tööd tehes. Ruslani vanglakaristus oli ka aastapikkune, kuid seda tingimisi.

Need kaks on järjekordsed näited rünnakutest, mis on tänavu kohtus lahenduse leidnud. Maikuus sai karistuse Mart (57), kes äigas taburetiga elukaaslasele. 23aastane Andre sai varakevadel karistuse tuttava taburetiga peksmise eest. Märtsis sai karistuse 57aastane Aivar, kes virutas grillimiskohas tekkinud tüli järel teisele täiskasvanule taburetiga vastu pead, kuid tabas samamoodi ka ohvri süles istunud nelja-aastast last. Samal kuul sai karistuse ka 29aastane Evelin, kes jõulupeo käigus äsas elukaaslasele taburetiga vastu pead.