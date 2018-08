Tagasi tuleb " Su nägu kõlab tuttavalt" . 7. hooajal on saates üheskoos saate eelmistel hooaegadel säravaimate, vaimukaimate ja meeldejäävaimate etteastetega üles astunud 8 armastatud lauljat-näitlejat, mis tähendab seda, et näosaate lavale astub läbi aegade kõige vingem koosseis

Algab uus maagiline lahing "Eesti selgeltnägijate tuleproovis" Eesti parima selgeltnägija leidmiseks.

Populaarne huumoripärl "Võimalik vaid Venemaal" Erkki Sarapuu juhtimisel jätkab eriti lõbusa uue hooajaga, kus vaatajaid ootavad veel humoorikamad ja uskumatumad tõsieluvideod venelaste erinevatest ettevõtmistest!

Seriaalid: "Padjaklubi" ja "Papad mammad" tulevad taas, "Kättemaksukontor" toob tagasi ekraanile vanad tegijad.

„Padjaklubil“ on sünnipäev – ekraanile jõuab juba 10. juubelihooaeg! Tüdrukute minevik on täis tõuse ja mõõnasid, kuid üks asi on alati kindel – pöörastest olukordadest siin puudust ei tule! Elu maal on tüdrukud täielikult ummikusse ajanud ja ainus pääsetee tagasi normaalsusesse on linna kolida!

Sel sügisel jõuab eetrisse "Kättemaksukontori" 20. juubelihooaeg ja sel puhul naasevad ekraanile sarja ajaloo kõige meeldejäävaimad tegelased – Kättemaksukontori asutaja Frida Arrak, detektiiv Häidi Õigepaulus ja paljud teised legendaarsed tegelased.

"Kättemaksukontor" (TV3)

Uut hooaega alustab ka "Papad mammad", mis taas täis huumorit

Krimisari "Lõks" jätkub kevadhooajal pooleli jäänud looga koos imelise Ingrid Marguse ja sarmika Pääru Ojaga.

Ajakirjandus: Katrin Lust jätkab paljastustega

Ajakirjanduslikest saadetes naaseb "Kuuuurija", kus Katrin Lust toob ekraanile kõmulised lood ning kõige paremini avalikkuse eest varjatud saladused. Värskel sügishooajal jõuavad vaatajate ette lood paljastatud kutsikavabrikust, lahti harutatakse mastaapseid pettuselugusid ja isegi ühest pantvangidraamast.

Katrin Lust (TV3)

Marek Lindmaa jätkab oma "Sotid selgeks" saates inimeste probleemide lahendamist. Naaseb ka "Suletud uste taga" mis jätkab uhiuute tõsielul põhinevate lugudega.

Marek Lindmaa (TV3)

Tõsielu: esmakordselt jõuab paariteraapia Eesti teleekraanidele!

Sel hooajal alustab uus katsumusterohke ja emotsionaalne tõsielusaade "Kuni mägi meid lahutab". Igas suhtes jõuab ükskord kohale aeg, kus teineteisele ei ole enam justkui midagi öelda ja kõik ilus on asendunud rutiiniga. Nüüd panevad kolm paari oma purunemas suhte viimast korda proovile Kilimanjaro mäe katsumusterohkel vallutusel. Kas maailma ilusaim päikesetõus Aafrika katusel paneb paarid teineteist uues valguses nägema või ajab raske teekond nad lõplikult tülli?

"Kuni mägi meid lahutab“ (TV3)

Film: teleesilinastub Eesti filmikuld

Sel sügisel saavad Eesti filmifännid rõõmustada, sest TV3 toob ekraanile mitmed hittfilmid. Esimest korda näevad teleeetrit Eesti ühe armastatuima kinohiti mustast huumorist pakatav järg "Klassikokkutulek 2", debüütmängufilm "Keti lõpp", kauaoodatud mängufilm "Rohelised kõutsid", Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm "Igitee", müstiline põnevusdraama "Tuliliilia" ning linateos "Portugal". Lisaks saab nautida ka vanu lemmikuid nagu "Sangarid", "Luuraja ja luuletaja", "Minu näoga onu", "November", "Õnn tuleb magades" ning "Must alpinist".

