17aastase näitlejaga seksimises süüdistatud itaalia filmistaar Asia Argento väidab, et kadunud tippkokk Anthony Bourdain maksis noormehele ligi 400 000 dollarit vaikimisraha - kuid et temal ja noorukil polnud seksisuhet. 2004. aasta filmis Argento poega kehastanud Jimmy Bennett kinnitab, et näitlejanna vägistas ta 2013. aastal, kui ta oli just saanud 17aastaseks. Jimmyst 20 aastat vanem Asia olevat talle California hotellitoas suuseksi teinud ning seejärel olevat aset leidnud päris seksuaalvahekord. California seaduste järgi on seks alla 18aastasega kuritegu. Saatuse iroonia: Argento on tuntud filmimogul Harvey Weinsteini ühe häälekama süüdistajana - näitlejatar kinnitab, et Weinstein tegi talle aastaid tagasi hotellitoas vägisi suuseksi.

New York Timesi ajakirjanikud on näinud kohtudokumente, mis tõestavad, et Argento maksis Bennettile 380 000 dollarit. Bennetti sõnul oli see vaikimisraha, et ta seksivahekorrast ei räägiks.

Kuid Argento kinnitas: "Mul pole Bennettiga iial seksuaalsuhteid olnud." Milleks vaikimisraha, kui seksi polnudki? BBC Newsi teatel väidab Argento, et tema ja temast 20 aastat noorema Bennetti vahel oli vaid sõprussuhe. See olevat lõppenud eelmisel sügisel, kui Bennett nõudis temalt jultunult raha. Toona oli Argento juba romantilises suhtes staarkokk Anthony Bourdainiga, kes end tänavu juunis tappis. Argento annab mõista, et Bennett pressis temalt raha välja pärast seda, kui tema ise oli võtnud sõna Harvey Weinsteini vastu. Argento kinnitusel maksis Bourdain noorele näitlejale tõepoolest 380 000 dollarit. Endine lapstäht olnud rahahädas ning liiatigi tuntud isikuna, kes oli omaenda pereliikmetelt kohtu kaudu raha välja pressinud. View this post on Instagram A post shared by anthonybourdain (@anthonybourdain) on Apr 27, 2018 at 4:59am PDT "Anthony kartis võimalikku negatiivset tähelepanu, mille säärane isik, keda ta pidas ohtlikuks, võinuks meie peale tõmmata," vahendab BBC News Argento sõnu. Ta nimetab raha maksmist majanduslikes raskustes noore näitleja aitamiseks. "Otsustasime Bennetti abinõudmisse osavõtlikult suhtuda ning andsime talle selle raha."