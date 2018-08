Eesti saadab USA filmiakadeemia Oscarile parima võõrkeelse filmi kategoorias kandideerima Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud draama „Võta või jäta“. Filmile avaldati nüüd ka täispikk treiler.

Film räägib loo 30-aastasest ehitajast Erikust, kelle ukse taha saabub ootamatult endine tüdruksõber teatega, et on sünnitanud nende ühise tütre. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta! Pikal, keerulisel ja kohati koomilisegi isaks kasvamise teekonnal saab tavalisest eesti mehest igapäevaelu kangelane, Superman, kes oma isaduse eest on valmis küünte ja hammastega võitlema. Filmi peategelast kehastab Reimo Sagor, kellele see on peaosadebüüt.

Filmi valis Oscari-kandidaadiks Eesti Filmi Instituudi sõltumatu komisjon, valik tehti seitsme filmi seast. „Kandidaatide seas oli ka kaks Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi filmi. Kui ma võrdlen aastatetaguse olukorraga, siis Eesti filmi suurim edasiminek on see, et praegu toodetakse oluliselt rohkem mängufilme, mis puudutavad äärmiselt erinevaid teemasid ja filmide tootmisvõimekuse tase on kõrge," ütles Eesti Filmi Instituudi (EFI) juhataja Edith Sepp.

Komisjoni kuulusid kultuuriajakirjanik Tõnu Karjatse, režissöör Kadri Kõusaar, produtsent Maie Rosmann-Lill, operaator Mait Mäekivi, filmikriitik Tristan Priimägi, levitaja Siim Rohtla ja EFI juht Edith Sepp.“Võta või jäta” leidis toetust komisjoni seitsmest liikmest viielt.

Komisjoni sõnul on Triškina-Vanhatalo võtnud ette keeruka ja tõsise teemadekompleksi – üksikvanemad, riikidevaheline majanduslik ebavõrdsus ja varjatud sisemigratsioon arenenud lääneriikides ning aegadeülene puhtinimlik vastutus iseenda ja oma lähedaste tuleviku eest.

„Kandidaatfilmil on suur potentsiaal jääda silma oma sotsiaalselt olulise teemapüstitusega, mis mõjub värskendavalt ja seda hoopis teises valguses tänases filmimaailmas,“ ütles Sepp. „Väga julge film! Eesti publik suudab kindlasti filmiga samastuda, raskem on ennustada, kuidas rahvusvaheline turg filmi vastu võtab.“

Filmi tootis Allfilmi kogenud produtsent Ivo Felt. Osades: Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. „Võta või jäta“ jõuab Eesti kinodesse 14. septembril 2018.