Europarlamendi saadik Indrek Tarand kandideerib riigikokku, kuid pole veel otsustanud, millise partei ridades.

Tarand ütles intervjuus ERR.ee veebisaatele "Otse uudistemajast", et on saadaval, vaatab pakkumisi ja alles siis otsustab.

Tarandi sõnul ei tasu unustada, et riigikogu valimised on ka järgmise voliniku ja presidendi valimised, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Minu ettevalmistus ja kogemus sobiks europarlamenti, eriti kuna on tulemas kirjutamata tava, et komisjoni volinikud tulevad samuti europarlamendi liikmetest. Olen huvitatud voliniku tööst, seega ei saa välistada, et ma pean võtma osa ka europarlamendi valimistest," selgitas Tarand.