Rene Tammist andis riigikogu ees ametivande. Tänasest on ta valitsuse uus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.

Enne ministriks saamist juhtis Tammist 2011. aastast Eesti Taastuvenergia Koda ning kuulus alates 2012. aastast Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti juhatusse. Tammist on SDE liige ning on töötanud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna.

Tammisti sõnul on tema prioriteedid ministriksoleku ajal e-riigi arendamine, ettevõtete ekspordipotentsiaali toetamine ja hoonete energiatõhususe arendamine.

Ühtlasi lubas Tammist, et pühendub sajaprotsendiliselt uutele väljakutsetele ning lahkus seetõttu ka taastuvenergia koja juhi kohalt.

Ametivande andis ka uus riigikogulane

Deniss Boroditši tagasiastumise tõttu sai uueks riigikogulaseks Boroditši asendusliige Aivar Surva.

Surva on sündinud Kohtla-Järvel ning praegu Ida-Virumaal Mäetagusel. Ta on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi ning olnud ametis nii Mäetaguse kui ka Jõhvi vallavalitsuses. Aivar Surva on koorijuht Hirvo Surva vend.

Boroditš lahkus riigikogust, kuna asub tööle Tallinna Linnatranspordi AS-i juhina.