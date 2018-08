Vabaerakonna fraktsiooni esimehe Andres Herkeli sõnul on riigikogu praeguses koosseisus saadikute ametist lahkumine epideemiline. „See puudutab kõiki suuri erakondi. Võetakse vastu kolme kuu kompensatsioon ja asutakse mõnda muusse, tihti poliitilise sinekuurina omandatud ametisse,“ rääkis Herkel.

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon esitas teisipäeval riigikogule riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu, millega soovitakse vähendada saadiku niinimetatud mandaadist vabatahtliku loobumise kompensatsioon kolme kuu ametipalgalt ühe kuu palgale. Samuti piiratakse selle saamise võimalust nii, et ka väikese kompensatsiooni saamiseks peab olema saadik töötanud Toompeal vähemalt kaks aastat.

Herkeli sõnul ei haaku kehtiv lahkumishüvitiste määramise kord avaliku teenistuse seaduse ega ka töölepingu seaduse alusel tekkinud töösuhetega. Ametnikud ega erasektori töötajad ei saa nautida samasugust õigust, kui nad otsustavad omal soovil töölt lahkuda. „Töötukassa võimaldab saada oma osa töötukindlustusest, kuid tööandja ei maksa kolme palga ulatuses hüvitist pärast üheaastast töötamist. See on terav ja põhjendamatu ebavõrdsus saadiku ja lihtkodaniku vahel, mis tuleb lõpetada,“ on Herkel veendunud.