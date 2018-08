Mihkel Kärmas on vastu võtnud väljakutse lennata kuue päevaga ümber maailma, et tuua Eesti televaatajateni ülemaailmne koristuspäev. Reis peaks algama 12. septembril Tallinna lennujaamast ja tagasi jõuaks mees 17. septembril.

„Üldjoontes õige, aga natukene tõttame sündmustest ette, sest pileteid veel ei ole,” jääb Kärmas tagasihoidlikuks. Kui piletid tänase päeva jooksul soetatud saavad, on suhteliselt kindel, et teekond tuleb ette võtta. „Ma enne ei jagaks siin laskmata karu nahka, kui asjaks läheb,” on Kärmas tagasihoidlik. Ta rõhutab, et kuna plaan on keeruline, siis hästi palju sõltub piletitest.

Sellise ulmelise plaaniga nõustus Kärmas ennekõike seetõttu, et tegemist on ajaloolise sündmusega ja lisaks on hea aeg-ajalt enda mugavustsoonist välja minna. „Saab siis näha 15. septembril, et kuivõrd see (toim. ülemaailmne koristuspäev) maailmas kõlama jääb, aga Eestist seespoolt vaadetes on see kindlasti väga suur asi. Nii ehk naa on see selline auasi olla kuidagi väikestviisi osaline selles. Ja endal ka ju põnev selline temp ära teha,” selgitab Kärmas nõustumist.