Paistab, et Ben Affleck on lahku läinud sketšisarja "Saturday Night Live" produtsendist Lindsay Shookusest. Miks teda muidu nähti peenes Nobu restoranis nosimas koos Playboy hiljutise Miss Maikuu Shauna Sextoniga?

New York Post märgib, et Lindsayga pole Beni avalikkuse ees nähtud juulikuust saadik, ehkki naine on tööasjus Los Angeleses viibinud. "Kui su peikat nähakse avalikult õhtustamas koos Playboy modelliga, ütleksin, et Ben ja Lindsay on juba mõnda aega tagasi lahku läinud," kommenteerib Oscari laureaadile lähedane allikas.

Eelmisel õhtul oli Affleck tähistanud sünnipäeva koos enda ja eksabikaasa Jennifer Garneri kolme lapsega. Lindsayt polnud näha - ja tagatipuks on produtsent oma Instagrami konto ära kustutanud.