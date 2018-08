Saatejuht Hannes Võrno on oma blogis avaldanud postituse pealkirjaga "Kiri tütrele", andes kirjutisega mõista, et lisaks kahele pojale on Hannes ka tütre isa.

"Mu kõige armsam, see on Sinu isa esimene kiri Sulle. Kirjutan seda suure kerguse, usu ja veendumusega. Tean, et tunne mis minu sees on hetkel suurim kõigest, on armastus. Ma olen täna 49 aastat vana. Usu, ma julgen Sulle öelda, et olin 9 aastat tagasi palju vanem. Enda meelest isegi üleküpsenud," alustab Võrno.

Seejärel kirjutab mees, et arvas aasta tagasi, et väga kauaks ei ole mõtet siia enam jääda, sest tundis end Eestis nagu mingis suvilas, kus noortekamp on terve nädalavahetuse pidutsenud ja siis kuidagimoodi oma jäljed koristanud.