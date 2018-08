Kas õigem on rääkida Eesti taasiseseisvumisest või Eesti iseseisvuse taastamisest? Kas on üldse vahet? Miks?



Urmas Sutrop, keeleteadlane: Taasiseseisvumine ja taasiseseisvumispäev on täiesti korrektsed. Nii on kirjas ka ÕS-is. Mõnele need sõnad ei meeldi, sest oma ajal kaaperdas 20. augusti ja need sõnad Edgar Savisaar. Seetõttu kutsuti veel hiljaaegu 20. augustit irooniliselt ka edgaripäevaks. Nüüdseks on taasiseseisvuspäev küll Edgari taagast vabanenud ja seda võib rahumeeli iga ilmavaatega kasutada. Eesti iseseisvuse taastamine ja Eesti iseseisvuse taastamise päev on pidulikumad kui argisemad ja lohisevamad taasiseseisvumine ja taasiseseisvumispäev.

20. augusti nimetamisega meil enam probleeme ei ole. Taasiseseisvumispäev on kogu rahva pidupäev. Probleemid on aga siis, kui riiklike tähtpäevade puhul räägitakse aastapäevast. Aastapäevast või täpsemini sünniaastapäevast räägime surnud inimese puhul. Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäev on kohatu, sest meie riik ei ole surnud. Rääkida tuleb ikka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast. Samuti on kohatu rääkida taasiseseisvumise aastapäevast. Tuleb ikka ütelda, et möödus 25, 27, 30 aastat meie taasiseseisvumisest.