„Toimus loomulik jätk asjadele,“ rääkis Talvik, kinnitades ühtlasi, et ei kavatse mingil viisil Vabaerakonda hakata õõnestama. „Jätkame sõpradena, uksi ei pauguta, et hoiame nii-öelda head koostöövaimu.“

Teatavasti ütles Talvik eelmise nädala reedel, et on moodustamas uut poliitilist jõudu ning uudiseid sellelt rindel on Talvikul nii palju, et viimastel on ta saanud inimestelt palju positiivset tagasiside. „Ma praegu sõidangi ühele koosolekule, kus me hakkame olulisi asju arutama,“ andis Talvik mõistatuslikult teada. „See, kuidas [teatest] on tekkinud selline tsentrifugaaljõud, see on üllatav. Päris paljud tõsised inimesed on ühendust võtnud.“

Mis puudutab spekulatsioone Indrek Tarandi ümber, kas ta on koos Talvikuga moodustamas uut poliitilist jõudu, ei soostunud Talvik kommenteerima. „Meil on kokkulepe, et igaüks räägib iseenda eest,“ ütles Talvik.

Andres Herkel kinnitas Talviku sõnu, et lahkuminek oli sõbralik. „Sõbralik selles mõttes, et meie arvates võiks Artur jätkata korruptsioonikomisjoni juhina ja meil oli juttu ka sellest, et kui meil on eelnõude arupärimised, siis me kindlasti teeme koostööd,“ rääkis Herkel. „Mina tuletasin meelde, et kui ma lahkusin omal ajal IRLi fraktsioonist, siis see toimus ka nii, et umbes päev varem teatasin Vaba Isamaaline Kodanik kavast ehk erakonna moodustamisest ja järgmisel riigikogu tööpäeval lahkusin fraktsioonist.“

Herkel sõnul on Talvik väljapaistev inimene, kuid siiski kass, kes kõnnib omapead. „Ma arvestan, et on siiski küllalt palju asju, milles meie vaated on lähedased. Ja iseenesest arvan, et temal on ka meid vaja."

Lisaks Talvikule saab aknaaluseks saadikuks sotsiaaldemokraatide hingekirja kuulunud Urve Palo, kes sotside hommikusele fraktsiooni koosolekule ei ilmunud. „Ei, ma ei ole enam erakonna liige. Ma tegelikult tegin selle otsuse ju ikkagi tollel hetkel [puhkusel viibides] ära, et ma soovin väga selge vahe teha sellele 12 aastale parteipoliitikale,“ rääkis Palo. „Sellest tulenevalt ma otsustasin mitte jätkata tööd sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Ma isegi ei tulnud selle peale, et olukorras, kus ma fraktsiooni ei jätk, peaksin ma minema fraktsiooni koosolekule.“

Reedel Keskerakonna juhatusest lahkunud Olga Ivanova lahkus ka erakonna fraktsioonist, kirjutab ERRi uudisteportaal. „Täna (kolmapäeval - toim.) ma tegin selle avalduse ja tänasest ma olen fraktsioonist vaba,“ ütles Ivanova.

Ivanova sõnul ajendas teda juhatusest ja ka fraktsioonist lahkuma Narva linnavolikogus toimuv. Tema hinnangul tegi erakonna juhatus korruptsiooni kahtluse saanud linnavolinikele ülekohut.

Hääletama hakkab Ivanova riigikogus enda sõnul vastavalt oma südametunnistusele.