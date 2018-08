Teisipäeva hommikul kell 9 kogunes Vabaerakond Toompeal kokku, et fraktsiooni koosolekut pidada. Ligemale kolmveerand tundi kestnud koosolekul arutati osalejate sõnul Vabaerakonna eelnõud, mis enne uue ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri nimetamist riigikogule anti. Talviku küsimus peaks arutlusele tulema enne keskpäeva, kui Vabaerakond järgmist koosolekut peab.

Riigikogu saalis istus Vabaerakonna endine juht Artur Talvik, kes on ennast positsioneerinud erakonnast välja, saalis teiste vabaerakondlaste vahel. Pärast täiskogu istungit andis Talvik napis kommentaaris teada, et arvatavasti liigub ta riigikogu akanaaluste seltskonda, kus ootavad ees Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson, kes lahkusid erakonnast Isamaa, Urve Palo, kes lahkus sotside ridadest, ning Olga Ivanova, kes on teinud lõpparve Keskerakonna fraktsiooniga. Sarnaselt Talvikule istus ka Ivanova teisipäevasel täiskogul teiste keskerakondlaste vahel.