"See ei ole mõttekas üldiselt. Lõpetasin ühe töö ära ja see ei tähenda, et mul peaks olema auto ja autojuht," kommenteeris Ergma ja lisas, et ta ei saa ka riiklikku pensioni vaid tavalist vanaduspensioni. "See tähendab, et ma saan samasugust pensioni nagu saavad teisedki inimesed," ütleb ta.

Endine riigikogu esimees Ergma peab Eesti parlamendi nõrgaks kohaks eelkõige seda, et riigikogul pole tegelikult seda võimu, mis tal peaks olema. Tema sõnul ei saa rääkida võimude lahususest, kui ollakse samal ajal nii tegev- kui ka täitevvõimu hoidjad. Ergma kahtleb, et keegi selle kunagi ellu viib, aga tema meelest võiks olla nii, et see, kes võidab valimised, saab kogu poti ega hakka koalitsiooni moodustama.

"Siis ei tule mingisugust vaidlust, et teised teevad. Kõik sinu lollused ja kõik head tegemised tuleksid välja. Sul on väga tugev parlamendi kontroll. Ja opositsiooniinimesed ei saa enam rääkida, et mida me saime teha, meid hääletati nagunii maha," seletas Ergma ja lisas, et leidub riike, kes on vähemusvalitsusi proovinud. Tema sõnul annaks see võimaluse õppida, et tuleb vaadata riiki üldiselt, mitte seda, mis toob minu parteile parimat.

Oma spiikriajast meenutab Ergma, et raskeks tegi selle töö asjaolu, et kuskil ei saanud ennast päris lõdvaks lasta. Tema arvates ei sobi riigikogu liikmel purjus peaga ringi kakerdada, vaid tuleb meeles pidada, et kui tahta minna riiki esindama, siis tuleb enda peale võtta suur vastutus. "See ei ole see, mida kunagi ütles Kristiina Ojuland, et me teeme 24 tundi päevas tööd. See on jama. Aga me oleme 24 tundi riigikogu liikmed," sõnab ta.