President Kersti Kaljulaid tegi muudatuse valitsuse koosseisus ja vabastas peaminister Jüri Ratase ettepanekul ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt Urve Palo ning nimetas uueks ministriks Rene Tammisti.

Riigipea soovis uuele ministrile jõudu ning lisas, et kuna Eesti on juba jõukamate riikide hulgas, siis tuleb ettevõtluses hakata aktiivselt mõtlema ka sellele, et leida piiri tagant tootmiseks soodsamaid tingimusi.