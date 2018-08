Septembrikuu alguses saab peaminister Jüri Ratas neljandat korda isaks. Taasisesesivumise tähistamisel roosiaias käis ta ilma abikaasa Karinita. Ratas aga tõdeb, et pigem on tema see, kes sünnituseks valmistuma peab.

"Ikka tuleb valmis olla, meil on septembri alguses tähtaeg. Ma usun, et abikaasa on mulle siis sünnitusel toeks, et ma vastu peaksin," viskab valitsusjuht nalja.

"Aga olen kolm korda juba tema kõrval olnud. Iga lapse sünd on midagi erakordset!" sõnab ta.

Ratase sõnul ta töölt lapse sünni tõttu eemal viibida ei saa. "Peaministri töö on alati 24tunnine töö, iga inimene kes sellesse ametisse asub, peab sellega arvestama. Ja see tuleb leppida perega kokku, meil on see kokkulepe olemas," ütleb ta.