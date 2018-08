SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor tõdes, et üleskutsed langetada tööjõumakse selleks, et ettevõtjatel oleks lihtsam töötajaid leida, jäävad talle mõistmatuks, kirjutab Äripäev.

„See üleskutse võiks olla asjakohane olukorras, kus tänavatel on töötajate hordid ja peaksime motiveerima tööandjaid töötajaid juurde värbama,“ ütles ta. Praegu on tema sõnul olukord vastupidine: inimesi ei ole kuskilt võtta. „Mulle ei tundu mõistlik kergendada nende olukorda, kes ei suuda palgakonkurentsis inimesi värvata, ja veel olukorras, kus Eesti keskmine palk jääb Põhjamaade tasemest kordades alla,“ ütles Nestor.

Nestori sõnul on lai pilt see, et iga ettevõte ei peagi Eestis püsima jääma.