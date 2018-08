"Trainspottingu" ja "Rentslimiljonäri" režissöörina tuntud Danny Boyle taandus ootamatult järgmise Bondi-filmi lavastamisest. Produtsendid põhjendavad seda loominguliste erimeelsustega.

Oscari laureaat Boyle pidi detsembri hakul alustama Pinewoodi stuudios seni veel nimetu 25. Bondi-filmi võtteid. Kuid teisipäeval teatasid produtsendid Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli ning agent 007 osatäitja Daniel Craig filmisarja ametlikul Twitteri kontol, et lavastaja on ameti maha pannud.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd