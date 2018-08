Julia Laffranque tahab väga saada Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristiks ja see tahtmine on lumepallina käima lükanud intriigid Eesti kõige kõrgemate kohtunike seas.

Endine riigikohtunik ja Tartu ülikooli õppejõud Julia Laffranque on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, kuid tema ametiaeg saab järgmise aastaga täis. Samal ajal on käimas Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristi konkurss. Tegemist on väga tähtsa ametiga, kuna kohtujuriste on Euroopa Liidu Kohtus vähem kui kohtunikke ja riikide vahel rotatsiooni korras käiv kohavahetus tähendab, et kohtujuristiks on võimalik saada kord kahekümne aasta jooksul.

Välisministeerium – kes, vähemalt formaalselt, juhtis riigisisest valikut –saatis kohtujuristi kohale kandideerima Madis Ernitsa, jättes Laffranque'i kõrvale.

