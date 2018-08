"Kui ma lugesin nõudmisis ja vaatasin palganumbrit, siis hakkas mul piinlik," ütleb portaali cv45pluss.ee asutaja.

Portaali cv45pluss.ee asutaja Lemme Urb tunnistab, et tema portaalis tööd otsivatele inimestele pakutavad palgad olid tema jaoks kohati masendavad.

"Mida me juba varem teadsime, kuid portaal kinnitas: tööotsijad on valdavalt haritud spetsialistid, kuid tööpakkumised on teenindajatele ja abitöötajatele," ütleb Urb.

"Mõni üksik pakutav palk küündis tuhande euroni, see oli ka brutopalk. Mõtlesime, et teeme oma portaali tingimuse, et alla tuhandeeurose palgaga pole mõtet siit inimest otsima hakatagi," lausub Urb.

