Rõivatööstusfirma Baltika nõukogu, mis kogunes teisipäeval Soomes, ei otsustanud ettevõtte tootmist Eestist välja viia, samas pikendati ettevõtte juhi Meelis Milderi töölepingut veel kolmeks aastaks.

Küsimusele, kas Baltika kaalub poode sulgeda, vastas Milder, et poodide portfelli ülevaatamine on Baltika jaoks järjepidev protsess, mida tehakse lähtudes kaubanduses ja tarbijakäitumises toimuvatest arengutest, eesmärgiga suurendada jaeärist teenitavat kasumit, vahendas ERRi uudisteportaal.

Samas märkis Milder, et ettevõte plaanib suurendada oma tegevust Soome turul.

"Baltika on tegutsenud Soome turul aastaid, detsembris avasime poe Iso-Omena kaubanduskeskuses. Lähitulevikus plaanime Soome fookust hoida ja seal uusi ärivõimalusi arendada," tõi Milder näiteks.

