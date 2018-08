USA presidendi endine advokaat Michael Cohen läheb küll vangi, ent nõustus karistuse vähendamise eest kohtuga koostööd tegema, vahendab ABC News.

Cohen on inimene, keda Ühendriikide meedia näeb suuresti presidendi salajaste diilide võtmeisikuna. Cohen olevat vahendanud vaikimisraha Trumpi ja tema väidetavate armukeste vahel ning tal võib olla informatsiooni seoses Venemaa sekkumisega 2016. aasta presidendivalimistesse.

Cohen on Trumpiga seotud juba 2000ndate aastate keskpaigast. Lisaks sellele on ta ka ise kibe ärimees olnud, muu hulgas teinud ka kahtlast äri, mille tõttu langes ta aprillis FBI huviorbiiti. Otsingu käigus leitud materjalide seas oli ka Coheni-Trumpi telefonivestlus, milles mehed arutasid Playboy modell Karen McDougalile raha maksmist. McDougal on korduvalt väitnud, et tal oli Trumpiga armuafäär. Cohenit kahtlustatakse ka erinevate maksete, sh McDougalile ja pornotäht Stromy Danielsile tehtud ülekannate tegemisel presidendikampaania rahade kasutamist.