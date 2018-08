ABC News vahendab, et Iowa osariigis metsa seest leitud naise surnukeha võib olla juulist saati kadunud 20aastane Mollie Tibbetts.

Võimud teevad hetkel tööd tuvastamaks seda, kas leitud surnu näol on tegemist Mollie või kellegi teisega. Surnukeha leidmiskoht ei ole väga kaugel majast, kust Mollie väga tõenäoliselt rööviti. Neiu isalt ei õnnestunud ajakirjanikel esialgu kommentaari saada.

18. juuli õhtupoolikul lahkus sportlikult riides Mollie oma poiss-sõbrale kuuluvast kodust, et minna jooksma. Mollie perekond ja kavaler usuvad, et ta rööviti. Sõnagi lausumata kadumine oleks nende sõnul Mollie'st täiesti võõras käitumine. Lähedased on korduvalt telekanalites sõna võtnud ja palunud Mollie tagasitoomist.

