Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas esmaspäeval intervjuus Reutersiga, et just tema peatas Põhja-Korea tuumakatsetused. ÜRO sõnul olukord siiski nii roosiline ei ole.

Põhja-Korea ei ole lõpetanud tuumaprogrammiga seotud tegevust, teatab ÜRO tuumajärelvalve agentuur äsja avaldatud raportis. Vähe sellest, et eraklik riik ei näita mingeid märke, et tuumaarendustel otsi kokku hakkaks tõmbama, on Põhja-Korea viimase aasta jooksul toime pannud mitu otsest ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumist.

Agentuur märkis lisaks, et raporti koostamine oli äärmiselt keeruline, kuna otsestele andmetele Põhja-Koreas ligipääsu ei ole. Teadmisi sellest, mida Põhja-Korea tuumaprogramm endast kujutab, on aina vähem ning aina raskem on nende kohta täpset infot leida.

Põhiliselt peavad agentuuri töötajad kasutama satelliitpilte ja avalikku infot, kuid ühelegi tuumakatsetuste alale neid ligi pole lubatud.