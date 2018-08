Läinud aasta novembris kinnitati Vabaerakonna loodud korruradari nõuandev kogu, mille esimeheks sai Karli Lambot, liikmeteks vabaerakondlane Andres Herkel, sotsiaaldemokraat Hanno Matto, reformierakondlane Ignar Fjuk ja endine IRLi liige Toomas Kümmel. Mulle teadaolevalt osales Fjuk paaril koosolekul. Viimasel koosolekul hakati Fjukki huvitanud teema asemel (väljamaksed endistele vallavanematele, kes kohe uude ametisse said) tegelema ühele erakonnale koha kätte näitamisega. Enne järgmist koosolekut taandas Fjuk end kogust. Peale Ojasalu on ERJK liige ka vabaerakondlane Anne Hansberg ehk Vabaerakond on ostnud endale komisjonis lausa kaks häält. ERJK aseesimees, komisjonis õiguskantslerit esindav Kaarel Tarand asus läinud reedel Kuku raadiole antud intervjuus Ojasalu kaitsma, teatades, et ERJK liige võib töötada, kus soovib.

Läbipaistvuse etaloniks olla võiva korruradari kodulehelt on näha, et mingit erilist tegevust pole selle asutamisest saadik toimunud. Vaid läinud aasta mais toimus Tallinnas linnahalli katusel konverents „Edgar läinud, pidu jätkub“, kus otsustatigi korruradari loomine, ja kaks videoklippi, kus ühes küsitakse inimestelt, mida tallinlased teavad Edgar Savisaare korruptsioonisüüdistusest ja teises, mida teavad korruptsioonist Tallinnas venekeelsed linlased. Ja see on kõik.

Paratamatult tekib kahtlus, et Vabaerakonna igakuise 5000 euro eest on Ojasalu koos teiste erakondadega uurinud ainult Tallinna ja Keskerakonna tegevusi ning kõik teised parteid on saanud nautida mugavat ringkaitset. Täielikku ausust ja täiesti uut poliitilist kultuuri lubanud Vabaerakond on igakuise 5000 eurose puutumatuse ostuga osutunud peaaegu kõige kavalamaks parteiks, kui poleks vaid sotse, kes on tõmmanud veel pikema kõrre: Ojasalu on sotside esindaja ERJKs ja sotsid lubavad oma puutumatuse kinni maksta Vabaerakonnal.