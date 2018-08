„President Kaljulaid üllatas mind seekord väga. Tundub, et ta otsustas viimaks minu nõu kuulda võtta,“ rõõmustab moelooja Tim Bluz taasiseseisvumispäeva vastuvõtu maitsekamaid rõivaid kommenteerides. „Erakordne valik! Väga väärikas ja ülistiilne figuuri rõhutav kleit, mis sobib talle ideaalselt. See on piisavalt esinduslik, aga samal ajal hästi suvine ja kerge. Nagu ma olen mitu korda maininud – julged värvid sobivad Kerstile väga!“ rõhutab Bluz.

„Muidu jääb mulje meelelahutuslik nagu ikka: Anne Veski seljas on Eesti lipp, Ivo Linna tuli öösärgis, Stig Rästa Sigatüüka õpilase koolivormis,“ muheleb moelooja. „Helene Vetik paistis uhkelt ja julgelt nagu LGBT vikerkaarelipp ja me südamlikult täname teda teadlikkuse tõstmise eest,“ kõneleb Bluz LGBT kogukonna eest.

„Siim Männiku vihmakeep oli ekstreemselt moekas. See võiks tegelikult olla tema päris outfit. Keep on mõnusalt kombineeritud hõbedase libliklipsuga ja mulle väga meeldib, kuidas need värvid omavahel mängivad. Hästi omapärane, ülemeelik ja väljakutset esitav look,“ hindab moelooja Marii Karelli kaaslase soorituse heaks.

„Mulle väga meeldib, kuidas Reet Linna valis hästi lihtsa lõikega kleidi ja kombineeris seda vapustava Lady Gaga või isegi Pet Shop Boysi moodi mantliga,“ võrdleb Bluz. „Ma olen peaaegu kindel, et seda selga pannes ta isegi ei aimanud, et teeb õhtul väga omapärase fashion statement’i. Juhuslikult või mitte, Reet tegi hästi julge, silmapaistva ja piiripealse valiku,“ kiidab disainer.